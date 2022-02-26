Маркус Крамер высказался о нежелании норвежцев видеть российских лыжников на этапах КМ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на нежелание норвежской ассоциации лыжных видов спорта видеть российских спортсменов на этапах Кубка мира в Драммене и Осло, которые пройдут на первой неделе марта.
По решению FIS, Норвегия не может оказать россиянам в праве на участие в гонках Кубка мира, поэтому норвежская ассоциация заявила, что не будет рада видеть лыжников из России.
«Мы планируем поехать на этап в Норвегию. Но я удивлён, что норвежская ассоциация так думает и хочет, чтобы мы не участвовали, я очень разочарован. Какое отношение к этой ситуации имеют спорт и спортсмены? Это действительно тяжело. Мне жаль, что норвежская ассоциация так думает. У нас хорошо налажен контакт со всеми, кто там работает. Грустно это слышать, особенно когда об этом сообщают прессе, а не нам», — приводит слова Крамера NRK.
- 26 февраля 2022
-
20:02
-
19:33
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:46
-
18:44
-
18:32
-
18:22
-
18:21
-
18:10
-
17:57
-
17:50
-
17:36
-
17:30
-
17:15
-
17:02
-
16:55
-
16:54
-
16:42
-
16:31
-
16:02
-
15:59
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:27
-
15:19
-
14:52
-
14:41
-
14:27
-
14:14
-
14:06
-
14:01
-
13:54