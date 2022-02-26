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Маркус Крамер высказался о нежелании норвежцев видеть российских лыжников на этапах КМ

Маркус Крамер высказался о нежелании норвежцев видеть российских лыжников на этапах КМ
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер отреагировал на нежелание норвежской ассоциации лыжных видов спорта видеть российских спортсменов на этапах Кубка мира в Драммене и Осло, которые пройдут на первой неделе марта.

По решению FIS, Норвегия не может оказать россиянам в праве на участие в гонках Кубка мира, поэтому норвежская ассоциация заявила, что не будет рада видеть лыжников из России.

«Мы планируем поехать на этап в Норвегию. Но я удивлён, что норвежская ассоциация так думает и хочет, чтобы мы не участвовали, я очень разочарован. Какое отношение к этой ситуации имеют спорт и спортсмены? Это действительно тяжело. Мне жаль, что норвежская ассоциация так думает. У нас хорошо налажен контакт со всеми, кто там работает. Грустно это слышать, особенно когда об этом сообщают прессе, а не нам», — приводит слова Крамера NRK.

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