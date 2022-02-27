Пеллегрино: моё наказание — результат путаницы в правилах, сегодня есть проблемы поважнее

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино выразил несогласие с решением жюри этапа Кубка мира в Лахти наказать его понижением результата до шестого места в полуфинале спринта из-за обгона с незначительным выходом за ограничение трассы.

«Ни в коей мере не согласен с решением жюри. Это всего лишь результат путаницы в правилах, которые изменились за последние годы. Даже обоснования, которые были даны мне и которые привели к наказанию, показывают непоследовательность в мышлении судей. Это немного расстраивает, потому что я считал этот обгон гениальным, как обгон Валентино Росси в Laguna Seca несколько лет назад. Вместо этого у нас другие правила и, возможно, меньше времени на шоу.

Я принимаю то, что произошло, и думаю о следующих гонках, в том числе потому, что проблемы в эти дни есть и поважнее, и я пользуюсь случаем, чтобы ещё раз заявить — нет войне.

А возвращаясь к гонке, жаль, это была бы хорошая возможность вновь побеспокоить Клебо после Олимпиады, поскольку ноги и голова работали хорошо», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.