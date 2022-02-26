Ретивых стал пятым в финале спринта на этапе КМ в Лахти из-за падения, Клебо выиграл

Лидер общего зачёта Кубка мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Серебряную медаль завоевал француз Лука Шанава. Тройку призёров замкнул норвежец Синдре Бьёрнестад Скар.
Единственный россиянин Глеб Ретивых в финале стал пятым, по ходу гонки он столкнулся с китайцем Ван Цяном и потерял несколько секунд.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти. Спринт, свободный стиль. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,34.
2. Лука Шанава (Франция) — отставание + 0,04 секунды.
3. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) +0,23.
4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) +0,58.
5. Глеб Ретивых (Россия) +0,90.
6. Ван Цян (Китай) +7,77.
Отметим, что вице-лидер Кубка мира россиянин Александр Большунов выбыл в четвертьфинальной стадии спринта.
- 26 февраля 2022
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