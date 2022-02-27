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Названы стартовые номера российских лыжников в классической разделке на этапе КМ в Лахти

Названы стартовые номера российских лыжников в классической разделке на этапе КМ в Лахти
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Опубликован протокол со стартовыми номерами лыжников в классической разделке на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

Гонка состоится 27 февраля, начало — в 15:30 мск. Участникам предстоит пробежать 15 км.

Первым среди россиян на старт отправится Александр Терентьев, он получил 17-й номер. Далее начнут гонку Алексей Червоткин (42), Иван Якимушкин (44) и Денис Спицов (44). Илья Семиков получил 50-й номер, а лидер сборной России, Александр Большунов, — 66-й.

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Александр Большунов, третьим идёт ещё один представитель Норвегии Эрик Вальнес.

У женщин лидирует россиянка Наталья Непряева. На второй позиции располагается шведка Эбба Андерссон, на третьей — американка Джессика Диггинс. На Олимпиаде в Пекине сборная России в лыжных гонках завоевала 4 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды.

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