Глеб Ретивых: не понимаю, какое отношение политическая ситуация имеет к спорту

Российский лыжник Глеб Ретивых высказался о нежелании федерации лыжных видов спорта Норвегии видеть российских лыжников на этапах Кубка мира в Драммене и Хольменколлене, которые пройдут в начале марта.

Ретивых стал единственным российским лыжником в финале конькового спринта на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Впервые об этом слышу. Я не читаю сообщения норвежской федерации. Не понимаю, какое отношение политическая ситуация имеет к спорту. Есть две разные вещи: политика — это политика, а спорт — это спорт.

Что бы я сказал норвежской федерации? Ничего не хочу говорить после этой информации. Лучше мне помолчать», — приводит слова Ретивых NRK.

Ранее FIS разрешила российским лыжникам продолжить участие в Кубке мира без использования гимна и флага.