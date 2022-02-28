В Хольменколлене отреагировали на слова чиновника FIS, выступившего против участия россиян

Стефан Маркс, генеральный менеджер лыжного фестиваля в Хольменколлене (Норвегия), где в конце недели состоится этап Кубка мира, прокомментировал слова трёхкратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, бывшего норвежского лыжника Вегарда Ульванга, являющегося главой комитета лыжных гонок в FIS. Ранее Ульванг выступил против того, чтобы российские лыжники приняли участие в этапах Кубка мира в Норвегии.

«Мы должны позволить им участвовать — тем, в отношении кого FIS и Норвежская ассоциация лыжного спорта считают, что они должны быть допущены к участию. У нас нет полномочий отказывать кому-либо в участии. Но мы поддержали позицию лыжной ассоциации.

Решение остается за FIS или властями. Но мы однозначно поддерживаем предложение лыжной ассоциации о том, что участие российских спортсменов нежелательно из-за нарушений международного права», — цитирует Маркса NRK.



