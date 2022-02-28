Глава комитета лыжных гонок FIS выступил против участия россиян в этапах в Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, выступил против того, чтобы российские лыжники приняли участие в этапах Кубка мира в Норвегии. В середине недели состоится этап в Драммене, а в конце — в Хольменколлене.
«Не думаю, что русские должны выходить на старт. Украина является членом FIS, а они находятся под атакой. Мы не можем допустить, чтобы те, в кого стреляют, бежали домой, чтобы сражаться, а те, кто стреляет, могли бы выступать.
Такое решение должна была принять FIS. Раз они не приняли его, мы [Норвегия], принимающие этап, должны его принять. Если FIS не согласна с решением, они могут забрать у нас этап. Это риск, на который мы должны пойти.
Российские спортсмены — офицеры. Это ещё больше увеличивает символическую значимость», — приводит слова Ульванга NRK.
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