На логотип лыжников нанесут цвета украинского флага. Это попытка заставить россиян сняться

Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, компания Coop раскрасит логотип в цвета украинского флага во время проведения этапов КМ в Драммене и Осло (Норвегия). Он будет размещён на майках со стартовыми номерами лыжников.

«Мы должны сделать всё, что в наших силах. Удалить логотип, оставить просто белый фон – не возымело бы никакого эффекта. Мы надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы россияне не вышли на старт с такими номерами, если FIS всё же не снимет их с гонок», — приводит слова директора по коммуникациям и устойчивому развитию Coop Бьорна Такле Фрисса VG.

Ранее FIS заявила, что не станет отстранять представителей сборной России от участия в этапах Кубка мира. Позднее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. В FIS пока не комментировали рекомендации МОК.