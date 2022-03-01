На логотип лыжников нанесут цвета украинского флага. Это попытка заставить россиян сняться

Основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, компания Coop раскрасит логотип в цвета украинского флага во время проведения этапов КМ в Драммене и Осло (Норвегия). Он будет размещён на майках со стартовыми номерами лыжников.
«Мы должны сделать всё, что в наших силах. Удалить логотип, оставить просто белый фон – не возымело бы никакого эффекта. Мы надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы россияне не вышли на старт с такими номерами, если FIS всё же не снимет их с гонок», — приводит слова директора по коммуникациям и устойчивому развитию Coop Бьорна Такле Фрисса VG.
Ранее FIS заявила, что не станет отстранять представителей сборной России от участия в этапах Кубка мира. Позднее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях. В FIS пока не комментировали рекомендации МОК.
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