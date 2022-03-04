Юлия Ступак: как я люблю свою родину. И чувствую, что нужна тут

Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала новую запись в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка, которая родилась в Сосногорске (Республика Коми), призналась в любви к малой родине. Ранее Ступак показала фото из Сыктывкара.

«Как я люблю свою родину. И я чувствую, что нужна тут», — написала Ступак.

Фото: «инстаграм» юлии ступак

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.