Российская лыжница Наталья Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». То есть Непряева одержала победу в общем зачёте Кубка мира за сезон-2021/2022.
Сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.
Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.
Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.
- 5 марта 2022
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