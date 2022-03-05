Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»

Российская лыжница Наталья Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»
Комментарии

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса». То есть Непряева одержала победу в общем зачёте Кубка мира за сезон-2021/2022.

Сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей – шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.

«Русские могут успокоиться». В Швеции опровергли заговор против лыжницы Непряевой «Русские могут успокоиться». В Швеции опровергли заговор против лыжницы Непряевой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022