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Калла упала два раза подряд во время марафона в Осло. Перед ней извинилась Бреннен

Калла упала два раза подряд во время марафона в Осло. Перед ней извинилась Бреннен
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Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжника Шарлотт Калла дважды упала по ходу марафона классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Это произошло на экваторе гонки. Рядом с Каллой работала американка Рози Бреннен. Шарлотт упала на ровном участке, а при попытке подняться упала ещё. Шведка в итоге финишировала 15-й, а Бреннен – 7-й.

«Я извиняюсь перед Шарлотт. Это было ужасно, из-за этого я чувствовала себя плохо всю гонку. Она оглянулась, чтобы посмотреть, где находится лыжня. Потом наши лыжи врезались друг в друга. Я чувствовала себя некомфортно, но, наверное, это часть спорта», — приводит слова Бреннен Expressen.

«На финише мы поговорили, у меня нет никаких обид. Сегодня речь не шла о подиумах. Извинения приняты», — ответила Калла.

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