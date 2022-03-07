Александр Большунов выиграл Дёминский полумарафон на 25 км

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в Дёминском полумарафоне (Рыбинск) на 25 км классическим стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 1 минуту 40 секунд.
Второе место в гонке занял Никита Хабаров, отставший от Большунова на 59 секунд. Замкнул тройку сильнейших Артём Николаев.
Лыжные гонки. Дёминский полумарафон, классический стиль. Мужчины. 25 км
1. Александр Большунов — 1:01.40.
2. Никита Хабаров +0.59.
3. Артём Николаев +1.01.
4. Максим Черезов +1.45.
5. Дмитрий Горошников +2.38.
6. Николай Морилов +3.04.
Вчера, 6 марта, Большунов выиграл Дёминский марафон на 50 км коньковым ходом. Второе место занял Глеб Ретивых, третьим стал Рауль Шакирзянов, на четвёртой строчке расположился биатлонист сборной России Карим Халили.
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