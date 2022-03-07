Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов прокомментировал победу в Дёминском полумарафоне на 25 км классическим ходом. Спортсмен опередил ближайшего преследователя на 59 секунд.

«Сегодня трасса была хорошо подготовлена, свежий снег не помешал. Первый круг мы ехали очень спокойно, в первой зоне. Работать начал уже во второй части», — приводит слова Большунова ТАСС.

Также Александр рассказал, что очень долго общался с болельщиками.

«Вчера я отдыхал после встречи с болельщиками, потому что около четырёх-пяти часов раздавал автографы и с каждым фотографировался. Это даётся чуть-чуть тяжелее, чем гонку пробежать», — добавил он.