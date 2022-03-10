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«Хоккеисты?» Александр Большунов выложил фото с Терентьевым, они в форме российского ХК

«Хоккеисты?» Александр Большунов выложил фото с Терентьевым, они в форме российского ХК
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсмен изображён в форме российского хоккейного клуба «УЛК» (Архангельская область). Рядом стоит двукратный бронзовый призёр ОИ Александр Терентьев, он также в форме.

«Хоккеисты?» — подписал он фото.

Фото: «инстаграм» александра большунова

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. В неофициальном медальном зачёте по итогам Игр сборная России оказалась на девятом месте. Спортсмены завоевали шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей. Первое место заняла национальная команда Норвегии, у которой 16 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых наград.

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