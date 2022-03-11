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Лыжник Александр Большунов попробовал себя в хоккее с мячом

Лыжник Александр Большунов попробовал себя в хоккее с мячом
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов продолжает пробовать себя в различных зимних видах спорта. Вслед за хоккеем с шайбой последовал хоккей с мячом.

Фото: «Инстаграм» Александра Большунова

Свои фотографии на ледовой площадке Большунов опубликовал в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александра Большунова

Большунов, как и другие российские лыжники, вынужден был досрочно завершить международный сезон из-за отстранения на фоне конфликта России и Украины.

Большунов — первый и единственный среди мужчин-лыжников завоевал олимпийские медали во всех шести дисциплинах Игр, а также наибольшее их число на одной зимней Олимпиаде — 5. Александр — рекордсмен среди всех мужчин в истории советского и российского спорта по общему количеству медалей зимних Игр — 9. Он завоёвывал медали во всех олимпийских гонках, в которых принимал участие, без исключения.

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