Большунов — о призывах Клебо отстранить россиян: думал, что он будет трезво всё оценивать

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал жёсткие слова норвежца Йоханнеса Клебо, который призывал отстранить россиян от международных соревнований.



«Я думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет нормально. Пропала ли мотивация? Наоборот, стала ещё лучше», — сказал Большунов в «ТикТоке» Ивана Докукина.



Российских и белорусских лыжников отстранили от соревнований после начала военной спецоперации Москвы. Изначально ожидалось, что российским спортсменам дадут выступать в нейтральном статусе. Но затем норвежцы сообщили, что не допустят россиян до этапов Кубка мира, которые пройдут в стране. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила полностью отстранить их.