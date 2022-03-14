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Большунов: нас выгнали с Кубка мира, вдвойне обидно, что это сделали норвежцы

Большунов: нас выгнали с Кубка мира, вдвойне обидно, что это сделали норвежцы
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Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов высказался об отстранении россиян от международных соревнований. Изначально ожидалось, что российским спортсменам дадут выступать в нейтральном статусе. Но затем норвежцы сообщили, что не допустят россиян до этапов Кубка мира, которые пройдут в стране. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила полностью отстранить российских атлетов.

«Мы расстроены, очень сильно расстроены. Нас можно сказать выгнали. И это сделали норвежцы. Это вдвойне обидно, лыжная держава и так к нам отнеслась. Мы главные соперники, главные конкуренты. Для нас это не очень хороший знак, что к нам так относятся. Но сейчас уже лучше, здесь, в России, много болельщиков, поддерживают», — сказал Большунов в «ТикТоке» Ивана Докукина.

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