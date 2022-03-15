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Анастасия Горностаева и Иван Кузнецов стали чемпионами России в альпийской комбинации

Анастасия Горностаева и Иван Кузнецов стали чемпионами России в альпийской комбинации
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На проходящем в Южно-Сахалинске чемпионате России по горнолыжному спорту Иван Кузнецов и Анастасия Горностаева завоевали золотые медали в альпийской комбинации. У мужчин в призовую тройку вошли также Никита Казазаев и Антон Енджиевский, у женщин — Екатерина Ткаченко и Полина Мельникова.

Горнолыжный спорт. Чемпионат России. Южно-Сахалинск
Мужчины. Альпийская комбинация
1. Иван Кузнецов — 1.59,53
2. Никита Казазаев — 2.00,52
3. Антон Енджиевский — 2.00,60.

Женщины. Альпийская комбинация
1. Анастасия Горностаева — 2.00,55
2. Екатерина Ткаченко — 2.00,78
3. Полина Мельникова — 2.02,57.

В чемпионате, первенстве и этапе Кубка России по горнолыжному спорту принимают участие более 100 горнолыжников из 14 регионов страны. Общий состав делегаций — 250 человек, среди которых спортсмены, тренеры, специалисты и судьи.

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