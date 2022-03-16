Горнолыжник Крихмайер победил в Куршевеле. Одерматт выиграл общий зачёт Кубка мира

Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайер одержал победу в скоростном спуске на заключительном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.

Швейцарец Марко Одерматт, финишировавший вторым, досрочно победил в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Горные лыжи. Кубок мира

Куршевель, Франция

Мужчины. Скоростной спуск

1. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.50,43.

2. Марко Одерматт (Швейцария) + 0,34.

3. Беат Фойц (Швейцария) + 0,54.

4. Александр Омодт Кильде (Норвегия) + 0,85.

5. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) + 1,31.

6. Доминик Парис (Италия) + 1,54.

7. Джеймс Кроуфорд (Канада) + 1,59.

8. Райан Кокран-Зигле (США) + 1,63.

Общий зачёт

1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1459.

2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1100.

3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 874.

4. Маттиас Майер (Австрия) – 858.

5. Беат Фойц (Швейцария) – 794.

6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 740…

78. Александр Хорошилов (Россия) – 82…

134. Александр Андриенко (Россия) – 9…

144. Иван Кузнецов (Россия) – 6.