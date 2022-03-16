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Горнолыжник Крихмайер победил в Куршевеле. Одерматт выиграл общий зачёт Кубка мира

Горнолыжник Крихмайер победил в Куршевеле. Одерматт выиграл общий зачёт Кубка мира
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Австрийский горнолыжник Винсент Крихмайер одержал победу в скоростном спуске на заключительном этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.

Швейцарец Марко Одерматт, финишировавший вторым, досрочно победил в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022.

Горные лыжи. Кубок мира
Куршевель, Франция
Мужчины. Скоростной спуск
1. Винсент Крихмайер (Австрия) – 1.50,43.
2. Марко Одерматт (Швейцария) + 0,34.
3. Беат Фойц (Швейцария) + 0,54.
4. Александр Омодт Кильде (Норвегия) + 0,85.
5. Даниэль Хеметсбергер (Австрия) + 1,31.
6. Доминик Парис (Италия) + 1,54.
7. Джеймс Кроуфорд (Канада) + 1,59.
8. Райан Кокран-Зигле (США) + 1,63.

Общий зачёт
1. Марко Одерматт (Швейцария) – 1459.
2. Александр Омодт Кильде (Норвегия) – 1100.
3. Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – 874.
4. Маттиас Майер (Австрия) – 858.
5. Беат Фойц (Швейцария) – 794.
6. Винсент Крихмайер (Австрия) – 740…
78. Александр Хорошилов (Россия) – 82…
134. Александр Андриенко (Россия) – 9…
144. Иван Кузнецов (Россия) – 6.

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