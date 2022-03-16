Двукратный призёр ОИ Илья Буров стал чемпионом России в лыжной акробатике

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжной акробатике Илья Буров стал победителем чемпионата России, который прошёл в Ярославской области. Серебро завоевал его младший брат Максим Буров. Замкнул тройку призёров Станислав Никитин.

В женских соревнованиях первенствовала Анастасия Прыткова. Второй стала Любовь Никитина, третье место заняла Арина Муллагалиева.

Фристайл. Лыжная акробатика. Чемпионат России

Женщины

1. Анастасия Прыткова (Ярославская область) – 80,96.

2. Любовь Никитина (Красноярский край, Ярославская область) – 76,55.

3. Арина Муллагалиева (Республика Башкортостан) – 68,38.

4. Алиса Алексеева (Республика Башкортостан) – 65,78.

5. Есения Пантюхова (Ярославская область) – 65,25.

6. Ксения Шаронова (Республика Башкортостан) – 57,46.



Мужчины

1. Илья Буров (Московская область, Ярославская область) – 124,89.

2. Максим Буров (Московская область, Ярославская область) – 122,50.

3. Станислав Никитин (Московская область, Ярославская область) – 116,82.

4. Артём Потапов (Москва) – 98,00.

5. Арсений Вагин (Ярославская область) – 95,53.

6. Ильдар Хакимов (Республика Башкортостан) – 89,54.

7. Василий Хлопотин (Москва) – 84,25.

8. Денис Сляднев (Ярославская область) – 81,78.