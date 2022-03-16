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Двукратный призёр ОИ Илья Буров стал чемпионом России в лыжной акробатике

Двукратный призёр ОИ Илья Буров стал чемпионом России в лыжной акробатике
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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжной акробатике Илья Буров стал победителем чемпионата России, который прошёл в Ярославской области. Серебро завоевал его младший брат Максим Буров. Замкнул тройку призёров Станислав Никитин.

В женских соревнованиях первенствовала Анастасия Прыткова. Второй стала Любовь Никитина, третье место заняла Арина Муллагалиева.

Фристайл. Лыжная акробатика. Чемпионат России
Женщины

1. Анастасия Прыткова (Ярославская область) – 80,96.
2. Любовь Никитина (Красноярский край, Ярославская область) – 76,55.
3. Арина Муллагалиева (Республика Башкортостан) – 68,38.
4. Алиса Алексеева (Республика Башкортостан) – 65,78.
5. Есения Пантюхова (Ярославская область) – 65,25.
6. Ксения Шаронова (Республика Башкортостан) – 57,46.

Мужчины

1. Илья Буров (Московская область, Ярославская область) – 124,89.
2. Максим Буров (Московская область, Ярославская область) – 122,50.
3. Станислав Никитин (Московская область, Ярославская область) – 116,82.
4. Артём Потапов (Москва) – 98,00.
5. Арсений Вагин (Ярославская область) – 95,53.
6. Ильдар Хакимов (Республика Башкортостан) – 89,54.
7. Василий Хлопотин (Москва) – 84,25.
8. Денис Сляднев (Ярославская область) – 81,78.

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