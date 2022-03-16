Двукратный призёр ОИ Илья Буров стал чемпионом России в лыжной акробатике

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в лыжной акробатике Илья Буров стал победителем чемпионата России, который прошёл в Ярославской области. Серебро завоевал его младший брат Максим Буров. Замкнул тройку призёров Станислав Никитин.
В женских соревнованиях первенствовала Анастасия Прыткова. Второй стала Любовь Никитина, третье место заняла Арина Муллагалиева.
Фристайл. Лыжная акробатика. Чемпионат России
Женщины
1. Анастасия Прыткова (Ярославская область) – 80,96.
2. Любовь Никитина (Красноярский край, Ярославская область) – 76,55.
3. Арина Муллагалиева (Республика Башкортостан) – 68,38.
4. Алиса Алексеева (Республика Башкортостан) – 65,78.
5. Есения Пантюхова (Ярославская область) – 65,25.
6. Ксения Шаронова (Республика Башкортостан) – 57,46.
Мужчины
1. Илья Буров (Московская область, Ярославская область) – 124,89.
2. Максим Буров (Московская область, Ярославская область) – 122,50.
3. Станислав Никитин (Московская область, Ярославская область) – 116,82.
4. Артём Потапов (Москва) – 98,00.
5. Арсений Вагин (Ярославская область) – 95,53.
6. Ильдар Хакимов (Республика Башкортостан) – 89,54.
7. Василий Хлопотин (Москва) – 84,25.
8. Денис Сляднев (Ярославская область) – 81,78.
- 16 марта 2022
-
20:07
-
19:35
-
19:05
-
18:39
-
17:42
-
17:25
-
16:59
-
16:22
-
14:21
-
13:21
-
12:56
-
07:42
-
00:12
- 15 марта 2022
-
23:53
-
21:19
-
20:36
-
17:00
-
14:31
-
13:40
-
12:36
-
12:18
-
10:34
-
10:28
-
08:01
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08
-
19:08
-
15:00
-
13:56
-
13:29
- 13 марта 2022
-
21:25
-
21:18
-
21:03
-
20:45