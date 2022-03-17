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Большунов стал 2-м в квалификации спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Большунов стал 2-м в квалификации спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов показал второй результат в квалификации спринта классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Он показал время 3.55,63.

Лучшим в квалификации стал Александр Терентьев, опередивший Большунова на 2,58 секунды. Замкнул тройку Андрей Кузнецов. Денис Спицов занял 17-е, последнее место.

В квалификации выступили 17 спортсменов, все они вышли в четвертьфинал. Решающие заезды также состоятся сегодня, 17 марта.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Квалификация
1. Александр Терентьев — 3.53,05
2. Александр Большунов +2,58
3. Андрей Кузнецов +7,62
4. Глеб Ретивых +8,13
5. Илья Семиков +11,13...
8. Иван Якимушкин +12,93...
17. Денис Спицов +22,09


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