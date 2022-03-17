Большунов стал 2-м в квалификации спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов показал второй результат в квалификации спринта классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Он показал время 3.55,63.
Лучшим в квалификации стал Александр Терентьев, опередивший Большунова на 2,58 секунды. Замкнул тройку Андрей Кузнецов. Денис Спицов занял 17-е, последнее место.
В квалификации выступили 17 спортсменов, все они вышли в четвертьфинал. Решающие заезды также состоятся сегодня, 17 марта.
Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины. Спринт. Квалификация
1. Александр Терентьев — 3.53,05
2. Александр Большунов +2,58
3. Андрей Кузнецов +7,62
4. Глеб Ретивых +8,13
5. Илья Семиков +11,13...
8. Иван Якимушкин +12,93...
17. Денис Спицов +22,09
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 17 марта 2022
-
11:28
-
11:17
-
10:35
-
10:22
- 16 марта 2022
-
22:15
-
20:50
-
20:41
-
20:07
-
19:35
-
19:05
-
18:39
-
17:42
-
17:25
-
16:59
-
16:22
-
14:21
-
13:21
-
12:56
-
07:42
-
00:12
- 15 марта 2022
-
23:53
-
21:19
-
20:36
-
17:00
-
14:31
-
13:40
-
12:36
-
12:18
-
10:34
-
10:28
-
08:01
- 14 марта 2022
-
22:56
-
21:27
-
21:08
-
19:08