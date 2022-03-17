Большунов вышел в полуфинал спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов вышел в полуфинал спринта классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Большунов показал лучший результат в четвёртом четвертьфинале, опередив Максима Зубцова и Дениса Филимонова.

Таким образом, Большунов выступит во втором полуфинале. Он сразится с Сергеем Ардашевым, Евгением Кузнецовым, Савелием Коростелёвым, Максимом Зубцовым и Ильёй Семиковым. В первом полуфинале выступят такие лыжники, как Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Илья Порошкин, Фёдор Назаров и Евгений Белов и Иван Якимушкин.

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