Александр Большунов вышел в финал спринта на Всероссийских соревнованиях в Кирово-Чепецке

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вышел в финал спринта классическим ходом на Всероссийских соревнованиях «Олимпийцы России», которые проходят в Кирово-Чепецке. Он показал лучший результат во втором полуфинале. Его отрыв от Андрея Кузнецова составил 0,26 секунды.

Вместе с Большуновым в финале выступят Александр Терентьев, показавший лучший результат в первом полуфинале, Андрей Кузнецов, Глеб Ретивых, Сергей Ардашев и Савелий Коростелёв.

Напомним, в квалификации Александр Большунов показал второй результат, уступив лишь Александру Терентьеву, а в четвертьфинале обошёл Максима Зубцова и Дениса Филимонова.

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