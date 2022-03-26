Морилов объяснил, за счёт чего Терентьев обошёл Большунова и выиграл спринт на ЧР

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в командном спринте Николай Морилов прокомментировал победу 22-летнего Александра Терентьева в коньковом спринте на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял в гонке второе место.

«Сегодня был интересный финал, быстрый спринт. Было очень хорошее скольжение, леденистая трасса, спортсмены развивали высокие скорости. В финале Большунов выбрал тактику лидировать, что оправдано, так как сегодня было много падений на поворотах. Чтобы себя обезопасить, Александр шёл впереди, потратил определённые силы.

Терентьев же выбрал другую тактику — или следовал навязанной Большуновым. Терентьев смог развить скорость выше на финише. Финиш достаточно сложный в мышечном плане, после хорошего подъёма нет спуска, сразу идёт финишная прямая. Надо добавлять и добавлять. Тут проявляется то, насколько хорошо у тебя работают мышцы.

Что касается Ретивых, то он на стадии полуфинала попал в ловушку. Он явно чувствовал себя уверенно, хотел пробиться в финал. Но когда идёшь сзади, надо понимать, что бывают форс-мажоры. И вот случайность — столкновение лыжников, Глеб не смог устоять», — сказал Морилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.