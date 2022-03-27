Александр Большунов прокомментировал уверенную победу в скиатлоне на чемпионате России

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в скиатлоне на чемпионате России – 2022 в Сыктывкаре.
«Самочувствие нормальное, лыжи сегодня тоже хорошо работали, поэтому на коньковой части поехал своим темпом и потихоньку доехал.
Погода была сложная, у кого-то лыжи катили даже лучше, чем у меня. Поэтому классическая часть вышла более сложной. Потом, когда уже на конёк переоделся – лыжи хорошо работали и я поехал.
Мы с Ермилом Вокуевым не от кого не убегали, просто у него на классической части лыжи катили раза в два лучше. Поэтому он неплохо пробежал классическую часть, а потом слился (смеётся).
Не знаю, нормальная вроде гонка была. Вам виднее со стороны, была она интересная или нет. Всё равно была непредсказуемая погода, на классике, как уже сказал, у меня были не лучшие лыжи. А на коньке не с кем было сравнить. Не знаю, для чемпионата России это нормальные лыжи, на которых можно выигрывать без проблем. Тренер их нормально подготовил», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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