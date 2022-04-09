Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Якимушкин победил в Югорском лыжном марафоне свободным стилем. Латыпов — второй

Якимушкин победил в Югорском лыжном марафоне свободным стилем. Латыпов — второй
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в Югорском марафоне на 50 км свободным стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 44 минуты 25,5 секунды.

Второе место занял трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Эдуард Латыпов. Замкнул тройку российский лыжник Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Свободный стиль.

1. Иван Якимушкин — 1:44.25,5.
2. Эдуард Латыпов +0,2.
3. Глеб Ретивых +0,2.
4. Рауль Шакирзянов +0,6.
5. Никита Поршнев +0,8.
6. Александр Легков +1,0.
7. Рифат Сафиуллин +2,2.
8. Пётр Пащенко +2,2.
9. Антон Бабиков +3,5.
10. Александр Корнев +4,4.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Белов выиграл Югорский марафон классикой. Вторым стал экс-тренер сборной России Турышев
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022