Якимушкин победил в Югорском лыжном марафоне свободным стилем. Латыпов — второй

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, российский лыжник Иван Якимушкин одержал победу в Югорском марафоне на 50 км свободным стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 44 минуты 25,5 секунды.

Второе место занял трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр, российский биатлонист Эдуард Латыпов. Замкнул тройку российский лыжник Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Свободный стиль.

1. Иван Якимушкин — 1:44.25,5.

2. Эдуард Латыпов +0,2.

3. Глеб Ретивых +0,2.

4. Рауль Шакирзянов +0,6.

5. Никита Поршнев +0,8.

6. Александр Легков +1,0.

7. Рифат Сафиуллин +2,2.

8. Пётр Пащенко +2,2.

9. Антон Бабиков +3,5.

10. Александр Корнев +4,4.

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