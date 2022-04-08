Белов выиграл Югорский марафон классикой. Вторым стал экс-тренер сборной России Турышев

Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в эстафете, российский лыжник Евгений Белов одержал победу в Югорском марафоне на 50 км классическим стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 49 секунд.

Второе место занял бывший тренер сборной России Сергей Турышев, который недавно объявил об уходе со своего поста. Турышев проиграл Белову 6 секунд. Замкнул тройку Сергей Спирин.

Завтра, 9 апреля, состоится ещё один марафон на 50 км — коньковым ходом.

Лыжные гонки. Югорский марафон. 50 км. Классический ход

1. Евгений Белов 2:15.49

2. Сергей Турышев +0.06

3. Сергей Спирин +0.30

4. Глеб Ретивых +1.56

5. Никита Мудрый +2.04

6. Роман Дерябов +2.29

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