«Это катастрофа. Я скучаю по ним!» Чемпион ОИ-2022 Беньямин Карл — об отстранении россиян

Олимпийский чемпион Пекина, австрийский сноубордист Беньямин Карл назвал катастрофой отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Это катастрофа, что они не могут выступать на соревнованиях. Надеюсь, следующий сезон будет нормальным — со всеми крутыми райдерами из России. Я скучаю по ним!» — цитирует Карла «Матч ТВ».

В марте исполнительный комитет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Отметим, что российские сноубордисты Дмитрий Логинов и София Надыршина являются действующими чемпионами мира. Вик Уайлд — двукратный олимпийский чемпион Игр в Сочи и бронзовый призёр последней зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, Карл завоевал золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финале он победил представителя Словении Тима Мастнака, опередив его на 0,82 секунды.

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