В сборной Швеции по лыжным гонкам объяснили, почему предложили работу Калле

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Ларс Эберг прокомментировал информацию, согласно которой шведская ассоциация лыжных видов спорта предложила занять одну из административных должностей трёхкратной олимпийской чемпионке, трёхкратной чемпионке мира по лыжным гонкам Шарлотт Калле.



«Калла, наверное, самая популярная спортсменка в Швеции. Когда она завершила карьеру, перед ней открылись хорошие перспективы. Было бы странно, если бы третья по величине спортивная федерация Швеции не предложила ей работу.



Если с её стороны будет интерес, мы обязательно найдём возможность поработать вместе», — цитирует Эберга TV2.

Ранее Калла подтвердила, что получила множество предложений о работе. Она призналась, что была удивлена таким большим интересом к своей персоне.