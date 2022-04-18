Калле предложили руководящую должность в шведской ассоциации лыжных видов спорта

Трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла, завершившая карьеру по окончании сезона, получила предложение от шведской ассоциации лыжных видов спорта. Ей предложили занять одну из руководящих должностей в организации.



Об этом рассказала сама Калла. По её словам, она получила множество различных предложений.



«Я не закрываю никакие двери. Теперь есть разные возможности. Подумаю, что из этого выбрать, чем я хочу заниматься. Чувствую, что мне повезло. Я даже удивлена тем, что получила так много предложений. Но я понимаю, что хочу заниматься чем-то, что связано с моими интересами и увлечениями. Теперь у меня есть на это время», — цитирует Каллу TV2.

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