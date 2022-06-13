Анастасия Кулешова обратилась с вопросом к подписчикам. Юлия Ступак отреагировала

Бронзовый призёр зимней Олимпиады 2018 года в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в том же виде соревнований, российская лыжница Анастасия Кулешова (в девичестве Седова) обратилась с вопросом к подписчикам в своих социальных сетях.

«Кто-нибудь знает секрет, как относиться к жизни хоть чуть-чуть проще? Напишите мне, пожалуйста», — написала Кулешова, прикрепив текст к своей фотографии.

На обращение Анастасии отреагировала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Юлия Ступак.

«Есть у меня парочка способов», — написала Ступак в комментариях к соответствующему посту Кулешовой.

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