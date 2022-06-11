«Это ни в какие ворота не лезет». Ведущие лыжные сборные раскритиковали новые правила FIS

Решение по уравниванию дистанций у мужчин и женщин Комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) принял почти месяц назад, а споры вокруг решения не утихают до сих пор. Оно и неудивительно, ведь в силу новые правила вступят уже с предстоящего сезона.
Вот только есть проблема – сами лыжники в шоке от этого решения.
«Наш спорт стал более равноправным»
Изначально все думали, что уравнивание дистанций предполагает увеличение протяжённости женских гонок до мужских. Однако всё случилось немного иначе. С марафоном всё прошло, как планировалось: теперь все будут бежать по 50 км. А в других дисциплинах не женские дистанции дотягивали до мужских, а наоборот – мужские сократили до женских. Теперь вместо 15 и 30 км лыжники будут бегать по 10 и 20 км соответственно.
Ожидалось, что нововведения вступят в силу на чемпионате мира 2025 года, однако и тут FIS всё переиграла. По новым правилам лыжники и лыжницы будут бегать уже со следующего сезона. Пускай в организации относятся к изменению дистанций серьёзно, а не как к эксперименту, предусмотрена возможность обнуления. Если вдруг равные дистанции не получат положительных отзывов, произойдёт возврат к старому формату.
Решение об уравнении дистанций было принято на конгрессе FIS большинством голосов – 57% против 36% (остальные воздержались), но довольными из спортсменов оказались немногие. По-настоящему счастливы лишь шведки с Фридой Карлссон и Линн Сван во главе. Да и то не все и не всем.
«Хорошо, что наш вид спорта стал более равноправным и FIS осмеливается пойти на этот шаг, – призналась шведская лыжница Эбба Андерссон. – Но мы остаёмся привязаны к трём определённым дистанциям, одну из которых (50 км) пробежим лишь один раз в сезоне Кубка мира. Немного грустно, что исчезли 15 и 30 км. Мы могли бы иметь большее разнообразие».
Эбба Андерссон
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
«Решаем не мы»
Соседи шведов – норвежцы – явно недовольны изменениями. Хотя некоторые спортсмены совсем не явно выражают несогласие с нововведениями, смещая акцент с уравнения дистанций на неожиданность принятого решения.
«Я был сильно удивлён. Нам ничего не говорили до этого. На мой взгляд, странно, что всё так неожиданно и быстро решили, особенно учитывая, что большинство было против», – признался Симен Хегстад Крюгер.
«На мой взгляд, это решение было как гром среди ясного неба. Я ничего не знал о нём до весны, не знал даже, что это обсуждалось. Решаем не мы. Я не уверен, что в нашем мнении были заинтересованы, не чувствовал, что у нас есть право голоса», – согласился Эмиль Иверсен.
Если лыжники более осторожны в своих высказываниях, то лыжницы не стеснялись в выражениях, высказывая своё недовольство.
«Большинство хотело оставить всё как было. Поэтому нас спросили, но не услышали, – заявила Тириль Венг. – В то же время очень интересно, что появляется что-то новое. Возможно, будет здорово. Но мне не кажется, что марафон на 50 км вызовет интерес».
«Мы не могли как-то повлиять на это. Я думаю, что это не очень хорошо. Не знаю, кто именно принимал решение. Сейчас очень по-современному быть феминисткой. Хотя есть и преимущества», – поддержала сестру Лотта Венг.
«Пусть обкатывают систему у себя в Норвегии!»
Сильной радости решение не вызывает и у россиян. Довольно жёстко к уравниванию дистанций отнеслись и женщины, и мужчины. Так, Вероника Степанова критически высказалась по поводу 50-километрового женского марафона. По её словам, для таких гонок нет нужных стадионов, а спортсменки, да и зрители к ним не слишком хорошо подготовлены.
Мария Истомина вообще считает, что увеличение дистанции марафона может стать опасным для спортсменок:
«Я не очень положительно отношусь к решению FIS об уравнивании женских и мужских дистанций в лыжных гонках. Не считаю, что девочки не смогут пробежать 50 км — это реально, мы делаем это на тренировках. Но у нас идёт этап за этапом, и если мужчина может восстановиться после этой дистанции, то девушке нужно больше времени на восстановление. Иначе может быть наложение нагрузок друг на друга и переутомление».
Александр Большунов также оказался недоволен решением. По его словам, в международной федерации вообще не спросили мнение спортсменов.
«Это неправильно. Перед тем как принимать такие решения, нужно советоваться со спортсменами, устраивать голосование – кто поддерживает, а кто против. У мужчин и женщин разные организмы, мужчины должны бегать свои дистанции, женщины — свои», — рассказал Большунов.
Александр Большунов
Фото: Getty Images
Старший тренер сборной России Юрий Бородавко накинулся на идейного вдохновителя реформы Вегарда Ульванга. По словам специалиста, решение, принятое FIS, не лезет ни в какие ворота.
«Когда шёл разговор, что женщин уравняют с мужчинами, для меня это был разговор об увеличении женских дистанций, — выпалил Бородавко. – Но когда сделали наоборот — это ни в какие ворота не лезет. Я не пойму, как руководство FIS принимает решения. Это какие-то непонятные эксперименты на лучших спортсменах мира. Если это инициатива Вегарда Ульванга, так пусть обкатывает эту систему у себя в Норвегии! Получается, что пошли на поводу у одного человека, который исполнил свои хотелки и ушёл».
Вот только, как уже понятно, нововведениями даже на родине Ульванга недовольны. Кажется, что, следуя тенденции по непринятию новых правил ведущими сборными, есть риск, что спустя год произойдёт откат к старым правилам. Но, видимо, это будет уже другая история.
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