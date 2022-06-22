Сергей Устюгов объявил, что не выступит на Олимпиаде-2026 в Милане
Поделиться
Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов объявил, что не будет выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Устюгова спросили, поедет ли он на следующие Игры.
«На следующую Олимпиаду — сто процентов нет. Давно это решил. Как говорят, надо уходить вовремя.
Да, это моя любимая работа, но нужно подумать, чем заниматься после спорта. Останусь рядом с лыжными гонками или двинусь куда-то дальше. Если раньше на тренировке ехал и думал, как руку или ногу поставить, то сейчас едешь и прорабатываешь бизнес-план. Это нормально, это жизнь, все через это проходят», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».
Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой:
Комментарии
- 22 июня 2022
-
16:06
-
08:08
- 21 июня 2022
-
13:01
-
12:39
-
10:01
- 20 июня 2022
-
20:52
-
20:40
-
14:29
-
13:48
-
12:58
-
11:05
-
10:26
-
08:41
-
00:57
- 19 июня 2022
-
16:27
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
14:00
-
12:36
- 18 июня 2022
-
22:45
-
15:28
-
14:06
- 17 июня 2022
-
15:25
-
14:53
-
14:19
-
13:47
-
13:13
-
12:41
-
12:08
-
10:15
-
10:12
-
09:18
-
07:01
-
05:49
Партнерский контент