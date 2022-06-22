Сергей Устюгов объявил, что не выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов объявил, что не будет выступать на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Устюгова спросили, поедет ли он на следующие Игры.

«На следующую Олимпиаду — сто процентов нет. Давно это решил. Как говорят, надо уходить вовремя.

Да, это моя любимая работа, но нужно подумать, чем заниматься после спорта. Останусь рядом с лыжными гонками или двинусь куда-то дальше. Если раньше на тренировке ехал и думал, как руку или ногу поставить, то сейчас едешь и прорабатываешь бизнес-план. Это нормально, это жизнь, все через это проходят», — приводит слова Устюгова «РИА Новости Спорт».

Прокат четырёхлетней Камилы Валиевой: