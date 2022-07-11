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Белов: не было желания смотреть Олимпиаду-2022, я ведь готовился к тому, чтобы там бежать

Белов: не было желания смотреть Олимпиаду-2022, я ведь готовился к тому, чтобы там бежать
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Российский лыжник Евгений Белов признался, что его не интересовали трансляции с Олимпийских игр в Пекине (Китай). Он не был включён в состав российской сборной.

«Не было никакого желания смотреть Олимпиаду-2022. Тяжело смотреть, ведь я готовился к тому, чтобы там бежать. У меня не очень хороший опыт с Олимпиадами, хотелось реабилитироваться. В Пекине для этого был бы очень хороший момент, но увы… Правда, четыре года назад было значительно тяжелее, потому что никто не понимал, за что Серёгу Устюгова, меня, других спортсменов не пустили на Игры-2018. Сейчас тоже было тяжело, но тут хоть понятно, по какой причине не попал», — сказал Белов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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