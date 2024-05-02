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Терезе Йохауг рассказала, когда примет решение по поводу вхождения в сборную Норвегии

Терезе Йохауг рассказала, когда примет решение по поводу вхождения в сборную Норвегии
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Норвежская лыжница, олимпийская чемпионка 2010 и 2022 года Терезе Йохауг объяснила, когда сможет принять решение по поводу вхождения в сборную Норвегии.

«Чем больше раз я ношу на груди стартовый номер, тем сильнее чувствую тот напор и стимул, которого не черпаю больше нигде. И это очень заманчиво. Очень скоро мне придется принять решение. Дайте мне ещё несколько недель», — приводит слова Йохауг NRK.

Отметим, что вчера лыжница победила в легкоатлетическом полумарафоне в Норвегии, финишировав с результатом 1 час 11 минут и 25 секунд. Ранее она выиграла гонку в национальном чемпионате Норвегии по лыжам.

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Напомним, Йохауг находится на стадии выбора, возвращаться ли в большой спорт. 35-летняя лыжница завершила карьеру в 2022 году сразу после Олимпийских игр в Пекине, однако уже в сезоне-2023/2024 задумалась о том, чтобы вновь начать заниматься и стартовать.

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