«Знаю, через что пришлось пройти Устюгову». Белов — о золоте России в эстафете на ОИ-2022

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал золотую медаль соотечественника Сергея Устюгова на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Устюгов в составе сборной России выиграл эстафету.
«Я посмотрел только две трансляции с Олимпиады – личного спринта и мужской эстафеты. Эстафета вообще стала единственной гонкой, за которую я сильно переживал. А когда Серёга Устюгов финишировал первым, да ещё с флагом, испытал невероятные эмоции!
Я знаю, через что ему пришлось пройти, я видел его состояние – да и сам был в той же ситуации – он заслужил олимпийское золото. И это совсем небольшая компенсация за всё то, что испытал Серёга. После гонки написал ему какие-то тёплые слова, а за день до вылета домой он позвонил по видеосвязи, удалось пообщаться почти со всей командой, атмосфера у ребят была супер», — сказал Белов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Полностью интервью Евгения Белова читайте здесь:
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