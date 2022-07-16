«Я был в шоке от распада группы Крамера». Тренер Турышев — об изменениях в сборной России

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как воспринял уход немецкого специалиста Маркуса Крамера из команды.
«Уход Маркуса Крамера из сборной России и распад его группы стал для меня неожиданностью. Я с ним разговаривал уже после начала событий на Украине, Маркус говорил, что готов был продолжать работу. Но у иностранных специалистов начали возникать проблемы со всех точек зрения – и с финансовой, и с логистической, и с организационной. Я такого не ожидал и был в шоке от распада группы.
Прошлым летом ещё одним помощником Маркуса Крамера стал Пётр Седов. Я понял, что, когда покину группу, он меня заменит, поскольку Петя и тренировался с Маркусом, и всю методику тренировочную знает. Я видел классную группу, которая может развиваться и показывать результат. Но внезапно всё распалось. Точно знаю, что для некоторых спортсменов такое развитие событий тоже стало неожиданным. Я постоянно общаюсь с Крамером, и он до сих пор жалеет о том, что не смог продолжить работу в российской команде», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью с Сергеем Турышевым читайте на «Чемпионате» в 14:00 мск.
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