«Я был в шоке от распада группы Крамера». Тренер Турышев — об изменениях в сборной России

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев рассказал, как воспринял уход немецкого специалиста Маркуса Крамера из команды.

«Уход Маркуса Крамера из сборной России и распад его группы стал для меня неожиданностью. Я с ним разговаривал уже после начала событий на Украине, Маркус говорил, что готов был продолжать работу. Но у иностранных специалистов начали возникать проблемы со всех точек зрения – и с финансовой, и с логистической, и с организационной. Я такого не ожидал и был в шоке от распада группы.

Прошлым летом ещё одним помощником Маркуса Крамера стал Пётр Седов. Я понял, что, когда покину группу, он меня заменит, поскольку Петя и тренировался с Маркусом, и всю методику тренировочную знает. Я видел классную группу, которая может развиваться и показывать результат. Но внезапно всё распалось. Точно знаю, что для некоторых спортсменов такое развитие событий тоже стало неожиданным. Я постоянно общаюсь с Крамером, и он до сих пор жалеет о том, что не смог продолжить работу в российской команде», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Сергеем Турышевым читайте на «Чемпионате» в 14:00 мск.