Статуя Шарлотт Каллы подверглась вандализму

Статуя шведской лыжницы Шарлотт Каллы подверглась вандализму в родной деревне девушки Терендё (Швеция).



«Я не могу представить, чтобы кто-то не любил Шарлотт Каллу, которую любят во всём лыжном мире. Похоже, это было чистое увлечение людей, которые физически взрослые, чтобы иметь возможность ломать медные лыжи, но которые ещё не полностью выросли в голове», — заявил житель деревни и инициатор установки статуи Ян-Эрик Блумквист газете Haparanda.

Фото: tarendo.se

Отметим, статуя уже была восстановлена художником Гуннаром Ханссоном.



Напомним, Калла завершила успешную карьеру в прошлом сезоне. Шведская лыжница является трёхкратной олимпийской чемпионкой и шестикратным серебряным призёром Олимпийских игр (рекорд по серебряным наградам в истории зимних Игр), трёхкратной чемпионкой мира и 10-кратным призёром чемпионатов мира, многократной победительницей этапов Кубка мира и многократной чемпионкой Швеции.