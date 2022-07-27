Сергей Устюгов объяснил, почему снялся со скиатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете лыжник сборной России Сергей Устюгов рассказал, почему принял решение пропустить скиатлон на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«За пару дней до скиатлона мы сделали работу классикой и я почувствовал, что не готов к дистанции 30 км. Классику в таком темпе я бы точно не выдержал. Когда пульс переваливал за 190, у меня начинало ныть в боку.
Решение принималось не единолично мной. Я сказал об этом Маркусу [Крамеру], сказал доктору, позвонил Елене Валерьевне, поговорил с Артёмом Мальцевым. Я ему сказал: «Если ты не побежишь, я выйду на старт, но если почувствую, что за тройку бороться не смогу, то просто придётся добегать гонку». На Олимпиаде, кроме призовых мест, всё остальное не имеет значения.
Конечно, я всё поставил на спринт, к которому долго готовился, подводился. Я понимал, что если выйду на скиатлон, то Олимпиада на этом для меня может закончиться», — сказал Устюгов в интервью, выложенном в телеграм-канале Андрея Дерягина.
Вероника Степанова провела необычную лыжную тренировку на песке:
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