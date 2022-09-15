«Я боялась неудачи». Шарлотт Калла — о страхе перед гонками

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о страхе перед выступлениями.
«Я боялась неудачи и, возможно, больше всего боялась того, как меня воспримут. Страх порождал переживания о том, чтобы провести действительно хорошую гонку. Смогу ли я удерживать мысли в нужном месте и сосредоточиться на задаче, стоящей передо мной? Или я полностью мысленно рухну и не смогу заставить себя справиться с болью?
Очень важно найти это чувство и идентифицировать его. Если вы можете выразить его словами и понять, что это за страх. Увидеть в каких контекстах и ситуациях вы начинаете бояться, то вы можете начать копаться в том, почему это так неприятно», — приводит слова Шарлотт Каллы Aftonbladet.
Лыжница завершила карьеру в начале 2022 года.
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