«Я боялась неудачи». Шарлотт Калла — о страхе перед гонками

Трёхкратная олимпийская чемпионка шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о страхе перед выступлениями.

«Я боялась неудачи и, возможно, больше всего боялась того, как меня воспримут. Страх порождал переживания о том, чтобы провести действительно хорошую гонку. Смогу ли я удерживать мысли в нужном месте и сосредоточиться на задаче, стоящей передо мной? Или я полностью мысленно рухну и не смогу заставить себя справиться с болью?

Очень важно найти это чувство и идентифицировать его. Если вы можете выразить его словами и понять, что это за страх. Увидеть в каких контекстах и ​​ситуациях вы начинаете бояться, то вы можете начать копаться в том, почему это так неприятно», — приводит слова Шарлотт Каллы Aftonbladet.

Лыжница завершила карьеру в начале 2022 года.