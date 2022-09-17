Юлия Ступак выиграла золотую медаль в спринте на летнем чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в финале классического спринта на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Её время — 3.59,3. Второе место заняла Анна Грухвина с отставанием 0,34 секунды, бронзовая медаль – у Алёны Барановой (отставание +0,35).



Всего на старт квалификации выходили 67 девушек.



Летний чемпионат России. Тюмень

Спринт. Финал. Женщины



1. Юлия Ступак — 3.59,3.

2. Анна Грухвина +0,34.

3. Алёна Баранова +0,35.

4. Александра Шимолина +0,72.

5. Алёна Болонева +10,43.

6. Екатерина Смирнова +22,94.



Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В последний соревновательный день, 19 сентября, пройдут гонки свободным стилем.

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