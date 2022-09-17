Юлия Ступак выиграла золотую медаль в спринте на летнем чемпионате России
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в финале классического спринта на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Её время — 3.59,3. Второе место заняла Анна Грухвина с отставанием 0,34 секунды, бронзовая медаль – у Алёны Барановой (отставание +0,35).
Всего на старт квалификации выходили 67 девушек.
Летний чемпионат России. Тюмень
Спринт. Финал. Женщины
1. Юлия Ступак — 3.59,3.
2. Анна Грухвина +0,34.
3. Алёна Баранова +0,35.
4. Александра Шимолина +0,72.
5. Алёна Болонева +10,43.
6. Екатерина Смирнова +22,94.
Летний чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В последний соревновательный день, 19 сентября, пройдут гонки свободным стилем.
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