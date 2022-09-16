Анастасия Прокофьева победила в классической разделке на летнем чемпионате России

Российская лыжница Анастасия Прокофьева (в девичестве Рыгалина) одержала победу в гонке с раздельным стартом на 15 км классическим ходом на летнем чемпионате России (лыжероллеры), который проходит в Тюмени. Она показала результат 37 минут 56,7 секунды.

Второй к финишу пришла Елизавета Пантрина (в девичестве Бекишева). Она отстала от победительницы на 5,6 секунды. Замкнула тройку Екатерина Смирнова, отставшая ещё на 2,9 секунды.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак стала 11-й. Наталья Непряева не стартовала.

Летний чемпионат России. Женщины. Классическая разделка 15 км (топ-6)

1. Анастасия Прокофьева — 37.56,7.

2. Елизавета Пантрина +5,6.

3. Екатерина Смирнова +8,5.

4–5. Анна Грухвина +1.10,1.

4–5. Елизавета Шалабода +1.10,1.

6. Лидия Горбунова +1.11,5.

11. Юлия Ступак +2.04,1.

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