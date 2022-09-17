«Абсолютная дурь». Елена Вяльбе объяснила, почему выступает против уравнения дистанций

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) уравнять дистанции у мужчин и женщин.

«Боже, я даже не знаю, что ответить! Мы не согласны с тем, что на международной арене уравняли дистанции. Безусловно, у себя мы даже не будем пытаться такое делать. Пока это тестовый год для международной федерации, я очень верю в то, что он будет первым и последним. Мне кажется, это какая-то абсолютная дурь, убрать мужикам тридцатку, а женщин на полтинник отправлять. Как-то мне непонятно это.

Я знаю, что норвежские спортсмены были против. Странная ситуация. Либо их не спрашивали, либо опросы, которые делают для спортсменов, не читают или делают вид, что мнение учли. Я не знаю, честно говоря. Мы были против. На совете FIS, когда это принималось, моя рука не поднималась. Я перед своими спортсменами чиста и честна. Я была одна на тот момент, но большой поддержки не получила. То ли людям было всё равно, то ли, не знаю… Ну попробуем один год. Не знаю, в чём прикол. Посмотрим на это, кто знает, может будем сами участвовать и бегать.

Не понимаю, почему мужчинам всё урезали либо оставили как есть, а женщинам везде и всюду прибавили. Тем более чемпионат мира и Олимпийские игры пройдут по тем правилам, по которым было раньше. Мужчины бегут 30 км, женщины 15 км, марафон 50 км у мужчин и 30 у женщин. На Кубке мира будут другие дистанции. У нас, итак, выпал этот элемент. Условный скиатлон мы иногда не бегаем вплоть до чемпионата мира или Олимпиады. Это неправильно. Это ведь прекрасные соревнования, знаю, они нравятся болельщикам. Посмотрим, что да как. Что об этом говорить? Они уже тестируют, а мы будем по старинке», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».