Французский портал Ski-Nordique: FIS пошла на поводу у скандинавов, отстранив россиян

Издание Ski-Nordique в своей публикации выразило сожаление, что Международная лыжная федерация (FIS) пошла на поводу у скандинавских стран в вопросе отстранения россиян.
«Что касается спортивной составляющей лыжных гонок, то это не очень хорошая новость исключать третью страну мира и единственную, которая была способна стабильно конкурировать с Норвегией в женских гонках. Жаль, что федерации зимних видов спорта не принимают россиян под нейтральным флагом, как это без каких-либо проблем сделали теннис и велоспорт. Но лоббирование скандинавских стран, которые имеют огромный вес в лыжных гонках, было таким, что FIS не могла поступить иначе», — написано в статье Ski-Nordique.
Ранее о том, что FIS не отменит отстранение российских и белорусских лыжников, сообщил в интервью YLE финский представитель совета директоров организации Мартти Ууситало.
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