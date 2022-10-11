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В Швеции и Норвегии намерены бойкотировать соревнования в случае допуска россиян, скандинавы будут умолять нас вернуться

Русским лыжникам объявляют бессмысленный бойкот. Их ещё будут умолять вернуться!
Андрей Шитихин
Русским лыжникам объявляют бессмысленный бойкот
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Как сказала Елена Вяльбе – можно посмотреть на этот цирк со стороны, а не быть в нём клоунами.

Сначала в Норвегии, а теперь в Швеции спортсмены из национальной лыжной команды заявили о том, что намерены бойкотировать международные соревнования, если до них будут допущены российские спортсмены. Есть ли в их словах хоть что-то новое? Они заводят одну и ту же пластинку уже много месяцев.

Смешно, что в России на такое до сих пор реагируют. Пора уже прекратить эту нелепую возню в духе «а, они там что-то сказали, да они такие-сякие».

Давайте быть реалистами. Не будет для России международного зимнего сезона. Зачем строить иллюзии, а потом расстраиваться, что в жизни всё иначе?

Российских лыжников на Кубок мира не пустят. Но, как ни странно, для нас это очень круто Российских лыжников на Кубок мира не пустят. Но, как ни странно, для нас это очень круто

И говорить подобные вещи о бойкотах, о плохой России, и выпиливать отовсюду всё российское будут постоянно. В любом случае решать все вопросы будут не спортсмены и не руководители спортивных федераций. Тем более не у всех такая железная воля, как у Умара Кремлёва.

Елена Вяльбе

Елена Вяльбе

Фото: РИА Новости

И даже не Томас Бах. Глава МОК ведь тоже ждёт распоряжений.

В данной ситуации самое правильное – не биться лбом в закрытую дверь, а сосредоточиться на внутренних стартах.

Совсем недавно Елена Вяльбе в эфире проекта «На лыжи!» заявила, что на цирк, в который международная федерация превращает лыжные гонки, лучше посмотреть со стороны, а не быть в нём клоунами (она имела в виду чисто спортивные нововведения, внутри России правила лыжных гонок остались прежними). А на угрозы бойкота ответила коротко: «Пофигу».

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Пусть пройдёт сезон, в котором не будет противостояний Александра Большунова и Александра Терентьева с Йоханнесом Клебо, Натальи Непряевой с Фридой Карлссон и Эббой Андерссон. Будет это интересно спонсорам, болельщикам, самим участникам?

Пусть скандинавы между собой колупаются, как выразилась олимпийская чемпионка Татьяна Сорина. Придёт время, и они будут просить, даже умолять россиян вернуться.

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