Русским лыжникам объявляют бессмысленный бойкот. Их ещё будут умолять вернуться!

Сначала в Норвегии, а теперь в Швеции спортсмены из национальной лыжной команды заявили о том, что намерены бойкотировать международные соревнования, если до них будут допущены российские спортсмены. Есть ли в их словах хоть что-то новое? Они заводят одну и ту же пластинку уже много месяцев.
Смешно, что в России на такое до сих пор реагируют. Пора уже прекратить эту нелепую возню в духе «а, они там что-то сказали, да они такие-сякие».
Давайте быть реалистами. Не будет для России международного зимнего сезона. Зачем строить иллюзии, а потом расстраиваться, что в жизни всё иначе?
И говорить подобные вещи о бойкотах, о плохой России, и выпиливать отовсюду всё российское будут постоянно. В любом случае решать все вопросы будут не спортсмены и не руководители спортивных федераций. Тем более не у всех такая железная воля, как у Умара Кремлёва.
Елена Вяльбе
Фото: РИА Новости
И даже не Томас Бах. Глава МОК ведь тоже ждёт распоряжений.
В данной ситуации самое правильное – не биться лбом в закрытую дверь, а сосредоточиться на внутренних стартах.
Совсем недавно Елена Вяльбе в эфире проекта «На лыжи!» заявила, что на цирк, в который международная федерация превращает лыжные гонки, лучше посмотреть со стороны, а не быть в нём клоунами (она имела в виду чисто спортивные нововведения, внутри России правила лыжных гонок остались прежними). А на угрозы бойкота ответила коротко: «Пофигу».
Пусть пройдёт сезон, в котором не будет противостояний Александра Большунова и Александра Терентьева с Йоханнесом Клебо, Натальи Непряевой с Фридой Карлссон и Эббой Андерссон. Будет это интересно спонсорам, болельщикам, самим участникам?
Пусть скандинавы между собой колупаются, как выразилась олимпийская чемпионка Татьяна Сорина. Придёт время, и они будут просить, даже умолять россиян вернуться.
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