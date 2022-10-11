Русским лыжникам объявляют бессмысленный бойкот. Их ещё будут умолять вернуться!

Как сказала Елена Вяльбе – можно посмотреть на этот цирк со стороны, а не быть в нём клоунами.

Сначала в Норвегии, а теперь в Швеции спортсмены из национальной лыжной команды заявили о том, что намерены бойкотировать международные соревнования, если до них будут допущены российские спортсмены. Есть ли в их словах хоть что-то новое? Они заводят одну и ту же пластинку уже много месяцев.

Смешно, что в России на такое до сих пор реагируют. Пора уже прекратить эту нелепую возню в духе «а, они там что-то сказали, да они такие-сякие».

Давайте быть реалистами. Не будет для России международного зимнего сезона. Зачем строить иллюзии, а потом расстраиваться, что в жизни всё иначе?

И говорить подобные вещи о бойкотах, о плохой России, и выпиливать отовсюду всё российское будут постоянно. В любом случае решать все вопросы будут не спортсмены и не руководители спортивных федераций. Тем более не у всех такая железная воля, как у Умара Кремлёва.

Елена Вяльбе Фото: РИА Новости

И даже не Томас Бах. Глава МОК ведь тоже ждёт распоряжений.

В данной ситуации самое правильное – не биться лбом в закрытую дверь, а сосредоточиться на внутренних стартах.

Совсем недавно Елена Вяльбе в эфире проекта «На лыжи!» заявила, что на цирк, в который международная федерация превращает лыжные гонки, лучше посмотреть со стороны, а не быть в нём клоунами (она имела в виду чисто спортивные нововведения, внутри России правила лыжных гонок остались прежними). А на угрозы бойкота ответила коротко: «Пофигу».

Пусть пройдёт сезон, в котором не будет противостояний Александра Большунова и Александра Терентьева с Йоханнесом Клебо, Натальи Непряевой с Фридой Карлссон и Эббой Андерссон. Будет это интересно спонсорам, болельщикам, самим участникам?

Пусть скандинавы между собой колупаются, как выразилась олимпийская чемпионка Татьяна Сорина. Придёт время, и они будут просить, даже умолять россиян вернуться.