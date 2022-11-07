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«Глупость неимоверная». Тренер сборной России — об идее выйти из-под юрисдикции CAS

«Глупость неимоверная». Тренер сборной России — об идее выйти из-под юрисдикции CAS
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал инициативу депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова выйти из-под юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее Терюшков сообщил, что подготовил соответствующий законопроект.

– Как относитесь к инициативе депутата Романа Терюшкова, который подготовил законопроект, согласно которому Россия откажется признавать юрисдикцию CAS?
– Так пусть он со своими соратниками на пару шагов вперёд посмотрит. Хлопнуть дверью можно легко и очень громко, а как потом её открыть? Наши спортсмены останутся совершенно бесправными, ведь весь мир живёт по этим законам. Мы от этого только потеряем, а выиграть – ничего не выиграем. Глупость неимоверная. Это просто популизм, который может выйти нам боком», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Полное интервью с Бородавко читайте на «Чемпионате»:

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