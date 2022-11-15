«Матч! Арена» покажет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам
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Телеканал «Матч! Арена» проведёт трансляцию первого этапа сезона-2022/2023 Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Телеоракул». Первый этап состоится в Руке (Финляндия) и пройдёт с 25 по 27 ноября.
Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Такое решение Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла в соответствии с рекомендациями МОК.
В сезоне-2021/2022 победу в общем зачёте Кубка мира у мужчин одержал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо. Лучшим среди россиян стал трёхкратный чемпион Олимпийских игр Александр Большунов, занявший второе место. У женщин победила россиянка Наталья Непряева.
Новость по темеПервые этапы Кубка России по лыжным гонкам не покажут по ТВ
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