Первые этапы Кубка России по лыжным гонкам не покажут по ТВ

Первые два этапа сезона-2022/2023 Кубка России по лыжным гонкам не покажут по телевидению. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Республики Хакасия.
«К сожалению, на сегодняшний день обеспечить качественную трансляцию не позволяют технические возможности. Следить за тем, что происходит на спортивном объекте, можно по веб-камерам», — приводит слова представителя пресс-службы ведомства Sport24.
Компания «Телеспорт», владеющая правами на показ лыжных гонок в России, не ответила на официальный запрос «Чемпионата».
Первые два этапа пройдут в Вершине Тёи (Хакасия) 19-20 и 26-27 ноября.
Напомним, в настоящий момент российские спортсмены отстранены от международных соревнований. Такое решение Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла в соответствии с рекомендациями МОК.
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