Опубликовано видео, на котором лидировавший в гонке Александр Большунов ломает палку

Опубликовано видео, на котором запечатлён момент поломки палки трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в финале классического спринта, который прошёл в рамках первого этапа Кубка России – 2022/2023. Спортсмены сборной России соревнуются в Хакасии (вершина Тёи).
На ролике видно, что Большунов лидировал перед поломкой палки. Инвентарь сломался из-за сильного давления на него. В итоге Александр стал последним, шестым в финишном протоколе с отставанием от победителя 18-летнего Савелия Коростелёва в более 30 секунд.
Лыжные гонки. Кубок России, 1-й этап. Вершина Тёи. Спринт, классический стиль. Мужчины
1. Савелий Коростелёв — 3.53,62.
2. Сергей Ардашев — отставание 0,52 секунды.
3. Илья Порошкин + 0,57.
4. Андрей Кузнецов + 2,72.
5. Дмитрий Жуль + 5,37.
6. Александр Большунов + 32,48.
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