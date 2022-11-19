Вот это сенсация! Большунов финишировал без палки, а победил 18-летний юниор

Сенсацией завершился первый день на этапе Кубка России по лыжным гонкам, который стартовал в Вершине Тёи. В финале классического спринта у мужчин победу одержал юниор Савелий Коростелёв, а трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов добрался до финиша без палки. У женщин Наталья Непряева поиграла с соперницами в предварительных забегах, победив с огромным преимуществом в финале.

Кубок России по лыжным гонкам — 2022-2023 стартовал классическими спринтами. Утром перед стартом термометры на трассе в Тёе показывали -20 градусов, но ближе к старту квалификации потеплело до -8 градусов. Так что бежали спортсмены по жёсткой и прекрасно подготовленной трассе, но что интересно – по разным кругам, поскольку мужчинам добавили ещё одну петельку, и их дистанция получилась чуть длиннее.

В общем, по итогам квалификации громких сенсаций не произошло, никто из главных претендентов на этой стадии не выбыл. Но вот у женщин не вышла на старт Анастасия Фалеева, которая великолепно бегает спринты и наверняка вмешалась бы в распределение мест на финише.

А вот четвертьфиналы получились интереснейшими. Уже на этой стадии выбыли из борьбы фавориты – Александр Терентьев и Глеб Ретивых. Они бежали в одном четвертьфинале, но уступили Андрею Кузнецову и Алексею Червоткину. Примечательно, что Червоткин уже на самом финише сумел накатить на Терентьева, который буквально за пару метров до черты бросил толкаться.

В полуфиналах суперсенсаций не было, стоит отметить лишь, что 18-летний юниор сборной России Савелий Коростелёв преодолел эту стадию лаки-лузером, а Наталья Непряева в своём полуфинале показала результат на восемь (!) секунд хуже, чем Вероника Степанова в своём забеге. Но, как оказалось, Непряева просто играла с соперницами.

В финале она не оставила ни единого шанса конкуренткам, финишировав с огромным по меркам спринта преимуществом – почти две секунды. Второе и третье места заняли Степанова и Алёна Баранова, что было ожидаемо, особенно без Юлии Ступак и Анастасии Фалеевой.

А вот у мужчин все ждали победу Александра Большунова, но её не случилось. Сан Саныч вообще докатил до финиша последним с одной палкой, проиграв победителю более 30 секунд! Конечно, в контактных гонках и не такое случается, но, согласитесь, сложно было представить такое в первом же старте Кубка России. Палку Александру никто не ломал, просто инвентарь не выдержал мощных толчков лучшего лыжника мира.

А победил Савелий Коростелёв. 30 ноября двукратному чемпиону мира среди юниоров исполнится всего лишь 19 лет. За этим парнем просто необходимо следить по ходу сезона! По итогам прошлого сезона он рассчитывал на переход из юниорской команды в одну из взрослых групп, но его совместными усилиями убедили ещё на сезон остаться среди сверстников.

Это ему никак не помешало. Вообще, в спринтах его преследовали неудачи – что в Сыктывкаре на зимнем чемпионате страны, когда его завалили, что в Тюмени на летнем, когда его просто оттолкнули с траектории и это осталось незамеченным судьями. Но сейчас он отыгрался. Коростелёв выкатил на финишную прямую первым и не дал себя опередить Сергею Ардашеву, который менее двух недель назад убедительно выиграл спринт в Ханты-Мансийске. Третьим стал Илья Порошкин.

Кубок России стартовал интереснейшим образом. Жаль только, что владелец прав на трансляции лыжных гонок в России компания «Телеспорт Груп» не сделала ничего, чтобы организовать достойный показ крутейших соревнований с сильнейшим составом участников.